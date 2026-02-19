È stato ritrovato morto a Montano Lucino, dopo essere scomparso da giorni in Italia. La causa della morte sembra essere un incidente, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. Le autorità hanno individuato il corpo in una zona boschiva, dove era stato cercato senza sosta dai soccorritori. Le operazioni di recupero sono durate diverse ore, con il rumore delle pale che ha rotto il silenzio dell’area. La notizia ha sconvolto amici e familiari, che temevano il peggio. La vicenda resta ancora da chiarire.

Per ore il rumore sordo delle pale ha rotto il silenzio sopra Montano Lucino, mentre un elicottero dei vigili del fuoco continuava a sorvolare senza sosta l’area e i comuni limitrofi. Una presenza costante nel cielo, che non è passata inosservata agli occhi dei residenti, affacciati alle finestre o fermi lungo le strade a cercare di capire cosa stesse accadendo. A terra, intanto, si muovevano squadre di soccorso e pattuglie, impegnate in una ricerca che con il passare delle ore assumeva contorni sempre più drammatici. L’allarme era scattato dopo che di un uomo non si avevano più notizie dallo scorso 16 febbraio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Purtroppo è lui”. Era scomparso da giorni in Italia, è arrivata la notizia peggiore

“Purtroppo è lui”. Dramma in Italia, era scomparso da giorni: l’annuncio dopo le ricercheNelle scorse ore, a Bosa, in provincia di Oristano, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 64 anni in un’abitazione di via Pietro Delitala.

“Purtroppo è lui”. Mauro era scomparso da giorni: il drammatico annuncio dopo le ricercheMauro è scomparso da giorni e la scoperta del suo corpo nel lago di Bolsena ha provocato un forte dolore tra amici e familiari.

I VESCOVI SCELTI DA PREVOST: IL CASO DI MALAGA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.