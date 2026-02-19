Punto nascita Montevarchi Ministero sospende decisione e chiede nuova documentazione

Il Ministero ha sospeso temporaneamente la decisione riguardo al punto nascita di Montevarchi, a causa di alcune richieste di documentazione aggiuntiva. La richiesta arriva dopo che il ministro Schillaci aveva annunciato la chiusura, causando preoccupazione tra i residenti e gli operatori sanitari locali. Eugenio Giani, presidente della Toscana, ha spiegato che questa sospensione permette di approfondire meglio la situazione. Ora si attende la consegna dei documenti richiesti, mentre le autorità continuano a monitorare la questione.

Giani: “Ministro disponibile ad un approfondimento. Invieremo una relazione dettagliata sui tempi di percorrenza dal Valdarno all’ospedale di Arezzo e sui lavori stradali in corso” È arrivata la risposta del ministro Schillaci sul punto nascita di Montevarchi. “E la lettera – spiega il presidente della Toscana Eugenio Giani, rivolto ai giornalisti – ci dà un po’ di respiro”. Nessuna ulteriore deroga al momento è stata concessa. Il ministro ha anche chiuso sulla proposta, avanzata a gennaio dal presidente Giani, di scendere sotto i cinquecento parti l’anno (fino magari a quattrocento) come criterio generale per fissare la soglia minima di un punto nascita di primo livello (e mille per il secondo livello).🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Punto nascita Montevarchi, il Ministero sospende la decisione e chiede nuova documentazioneIl Ministero ha deciso di sospendere temporaneamente la chiusura del punto nascita di Montevarchi, dopo aver ricevuto nuove richieste di documentazione. Montevarchi, sospesa la decisione sul punto nascitaIl Ministero della Salute ha deciso di sospendere temporaneamente la decisione sul punto nascita di Montevarchi, dopo aver richiesto ulteriori documenti sui tempi di percorrenza delle ambulanze. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Punto nascita della Gruccia, il Sindaco scrive al Ministro per la revisione del parere del CPNN; Chiassai scrive al ministero su punto nascita; Sepsi, al San Donato uno studio che apre nuove prospettive per diagnosi più rapide ed efficaci; Punto nascita a rischio. Chiassai a Schillaci: La deroga è possibile. Punto nascita Montevarchi, il Ministero sospende la decisioneChiesti altri documenti. Giani: Invieremo relazione sui tempi di percorrenza dal Valdarno all’ospedale di Arezzo ... nove.firenze.it Punto nascita della Gruccia, il Ministero risponde a Giani: determinante l’ulteriore analisi dei tempi di percorrenza verso altri ospedaliIl Ministero risponde alla richiesta della Regione Toscana: no all’abbassamento a 400 della soglia dei nuovi nati per la Gruccia ma disponibilità a riprendere in esame la questione sulla base di una n ... valdarnopost.it DIVENTARE MAMMA A CAMPOSAMPIERO: LUNEDÍ 23 FEBBRAIO UN OPEN-DAY PER CONOSCERE IL PUNTO NASCITA Diventi mamma e hai deciso di partorire a Camposampiero Lunedì 23 febbraio, a partire dalle ore 14.00 presso l’aula D E del dist facebook Nessun punto nascita e pochi specialisti: Todde incontra il comitato “Giù le mani dall’Ogliastra” x.com