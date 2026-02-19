Punto nascita Montevarchi il Ministero sospende la decisione e chiede nuova documentazione

Il Ministero ha deciso di sospendere temporaneamente la chiusura del punto nascita di Montevarchi, dopo aver ricevuto nuove richieste di documentazione. La decisione arriva in seguito alle proteste dei cittadini e alle pressioni delle associazioni locali. Il Ministero chiede ora approfondimenti per valutare meglio la situazione e garantire l’assistenza alle famiglie della zona. La decisione sarà presa solo dopo aver esaminato accuratamente le evidenze fornite. La questione resta al centro del dibattito pubblico nei prossimi giorni.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – E' arrivata la risposta del ministro Schillaci sul punto nascita di Montevarchi. "E la lettera – spiega il presidente della Toscana Eugenio Giani, rivolto ai giornalisti – ci dà un po' di respiro". Nessuna ulteriore deroga al momento è stata concessa. Il ministro ha anche chiuso sulla proposta, avanzata a gennaio dal presidente Giani, di scendere sotto i cinquecento parti l'anno (fino magari a quattrocento) come criterio generale per fissare la soglia minima di un punto nascita di primo livello (e mille per il secondo livello). Il ministero si è detto però disponibile "ad u n approfondimento istruttorio ", tenuto conto della congestione del traffico dal Valdarno verso Arezzo e dei lavori di manutenzione stradali ed autostradali in corso nell'area.