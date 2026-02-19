Punto di riferimento per generazioni di giovani | addio a don Bruno Bertelli

Don Bruno Bertelli, parroco molto amato, è morto martedì 18 febbraio 2026 a causa di un improvviso malore. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nelle comunità di forlivese, dove aveva dedicato decenni alla cura delle persone e alla crescita spirituale dei giovani. Durante la sua carriera, aveva organizzato numerosi eventi e iniziative per coinvolgere le nuove generazioni. La sua presenza rappresentava un punto di riferimento per molte famiglie della zona. La sua morte ha suscitato grande commozione tra chi lo conosceva da anni.

Un Silenzio nella Romagna: Addio a Don Bruno Bertelli, Parroco per Generazioni. È scomparso nella serata di martedì 18 febbraio 2026 don Bruno Bertelli, figura chiave per la Chiesa e le comunità del forlivese. Per oltre cinquant'anni, la sua guida spirituale e il suo impegno pastorale hanno segnato la vita di migliaia di persone, lasciando un vuoto profondo nelle parrocchie di Grisignano, San Martino in Strada, Villafranca e Branzolino. Gli Inizi e l'Ordinazione. Nato a Civitella di Romagna nel 1943, Bruno Bertelli ha intrapreso il cammino verso il sacerdozio che lo avrebbe portato a diventare un punto di riferimento per la diocesi di Forlì-Bertinoro.