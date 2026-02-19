Punta la pistola contro le due dipendenti | l’arrivo di un cliente lo costringe alla fuga
Un uomo ha minacciato le due dipendenti di un negozio con una pistola, ma è fuggito quando un cliente è entrato nel locale. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio in centro città, provocando scompiglio tra i passanti. Il rapinatore aveva già estratto l’arma e si apprestava a minacciare, quando l’arrivo inaspettato del cliente lo ha fatto scappare via a tutta velocità. Le forze dell’ordine sono intervenute subito, ma il malvivente è riuscito a dileguarsi tra le vie vicine.
Un tentativo di rapina andato a vuoto. E tutto perchè l'autore del colpo è stato disturbato dall'arrivo di un cliente nel negozio dove il malvivente aveva deciso di agire. L'episodio, che si è svolto nel giro di pochissimi istanti, è avvenuto nella serata di giovedì 19 febbraio presso la farmacia Alberti, in via Minerva a Narni Scalo. Erano circa le 19,15, quando un uomo, con il volto travisato da un passamontagna scuro, ha fatto il suo ingresso all'interno della farmacia. In quel momento all'interno c'erano solo due dipendenti: una era dietro al bancone e l'altra nel retro.🔗 Leggi su Ternitoday.it
