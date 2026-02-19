Punta 10 centesimi e centra jackpot da 229mila euro

Un uomo di 50 anni di Mondragone ha vinto 229.000 euro giocando online, puntando 10 centesimi. La sua fortuna si è concretizzata con un jackpot che ha sorpreso anche gli esperti di lotterie. L’uomo ha scoperto la vittoria appena ha controllato il suo telefono, lasciando tutti senza parole. La vincita arriva in un momento di particolare attenzione per il settore del gioco online in Campania. La notizia si diffonde rapidamente tra i residenti, che si chiedono quali siano le prossime possibilità di vincita.

Una settimana particolarmente fortunata per il territorio campano, dove un uomo di 50 anni, residente a Mondragone, ha centrato una vincita da oltre 229mila euro giocando online. La somma è stata vinta venerdì scorso su 888casino grazie a una slot dal titolo The Goonies Megaways Quest For Treasure Jackpot King, lanciata in Italia solo pochi giorni prima. Il protagonista della vincita è un lavoratore part-time, sposato e padre di due figli, grande appassionato di calcio e tifoso del Napoli, che da ragazzo ha anche militato nella squadra locale della Mondragonese. La giocata vincente è arrivata in un momento piuttosto insolito: l’uomo si trovava sul divano di casa, con il computer acceso, e si era addormentato più volte; al terzo risveglio ha effettuato una puntata minima, da appena 10 centesimi, che gli ha permesso di centrare il jackpot.🔗 Leggi su Casertanews.it

