Pulisic in dubbio per il Milan l’Inter si conferma favorita per il titolo

Christian Pulisic rischia di restare fuori contro il Napoli a causa di un problema muscolare. L’attaccante dell’AC Milan si è allenato a parte negli ultimi giorni, alimentando i dubbi sulla sua presenza in campo. La sua assenza potrebbe ridisegnare la strategia di Pioli, che dovrà fare a meno di un elemento chiave in attacco. La partita si gioca domenica sera, e i tifosi attendono con ansia notizie sulle condizioni dell’americano. La sfida si preannuncia decisiva per il cammino dei rossoneri.

"> MILANO, ITALIA – 28 DICEMBRE: Christian Pulisic dell’AC Milan osserva il campo durante la partita di Serie A tra AC Milan e Hellas Verona FC allo Stadio Giuseppe Meazza. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) Dubbi su Pulisic per la prossima partita contro il Como. L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha espresso preoccupazione riguardo le condizioni di Christian Pulisic in vista del match di Serie A di domani contro il Como. Nonostante l’assenza di Santiago Gimenez per infortunio e la squalifica di Adrien Rabiot, le condizioni di Pulisic rimangono incerte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

