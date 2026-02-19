Puglia maltempo | allerta per vento fino a burrasca Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “venti forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

