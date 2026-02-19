Puglia | ciclone Pedro venerdì allerta meteo domenica sole e +19°C

Il ciclone Pedro ha colpito la Puglia, causando forti piogge e temporali venerdì. La causa è l’arrivo di un sistema depressionario che ha portato maltempo su gran parte della regione. Le province centrali e settentrionali hanno subito i peggiori effetti, con strade allagate e alberi caduti. La Protezione civile ha diramato un’allerta meteo, invitando alla prudenza. Tuttavia, il tempo cambia domenica, quando il sole tornerà e le temperature saliranno fino a 19°C. Gli esperti prevedono che il clima rimarrà stabile per tutta la prossima settimana.

Ciclone Pedro: la Puglia tra maltempo e la promessa di un weekend di sole. La Puglia è in allerta per l'arrivo del ciclone "Pedro", che porterà piogge e temporali intensi nella giornata di venerdì 20 febbraio 2026, soprattutto sulle province centrali e settentrionali. Nonostante l'instabilità attuale, le previsioni indicano un netto miglioramento già a partire da domenica, con una risalita delle temperature e un ritorno alla stabilità atmosferica. La situazione richiede attenzione e preparazione, ma la prospettiva di un weekend soleggiato offre un raggio di speranza. L'evoluzione del maltempo e le aree più colpite.

