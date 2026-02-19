Pucci furioso con Fiorello volano parole di fuoco | ecco perché è arrabbiato e cosa ha detto

Andrea Pucci si è arrabbiato con Fiorello dopo l’imitazione fatta durante il suo show radiofonico La Pennicanza. La presa in giro, che ha fatto il giro dei social, ha irritato l’attore comico, che ha commentato duramente l’accaduto. Pucci ha spiegato di aver trovato la gag offensiva e di aver subito un danno alla sua immagine pubblica. La discussione tra i due si è accesa sui social, dove entrambi hanno condiviso parole dure e accuse reciproche. La polemica continua a tenere banco nel mondo dello spettacolo.

Negli ultimi giorni il clima nel mondo dello spettacolo si è fatto incandescente. Al centro della polemica c’è l’imitazione che Fiorello ha dedicato ad Andrea Pucci durante il programma radiofonico La Pennicanza, sketch che ha rapidamente fatto il giro del web e acceso discussioni. Dopo il passo indietro del comico rispetto alla partecipazione al Festival di Sanremo, la parodia trasmessa in radio – poi rilanciata anche dai canali ufficiali Rai – non è passata inosservata, generando reazioni tutt’altro che tiepide. Pucci, un comico senza autoironia? La rabbia verso Fiorello. A intercettare Pucci è stato un inviato di Striscia la Notizia, che ha raccolto una replica dai toni pungenti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

