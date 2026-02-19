Provocò l’incendio donna patteggia dieci mesi

Una donna ha causato un incendio in un campo di sua proprietà, accidentalmente. La causa è stata una bruciatura di sterpaglie che ha preso fuoco, allontanandosi dal suo controllo. L'episodio si è verificato domenica scorsa, quando la donna stava cercando di pulire il terreno senza pensare alle conseguenze. Le fiamme si sono rapidamente propagate, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. La donna ha deciso di patteggiare una pena di dieci mesi di reclusione. La vicenda si è conclusa con questa decisione giudiziaria.

La sua intenzione era soltanto quella di bruciare le sterpaglie in un terreno di sua proprietà e non era certamente spinta dal altre intenzioni. Insomma la sessantenne di Luni non era un piromane ma il danno causato è stato tanto così come la paura e lo spiegamento di soccorsi che quella domenica di agosto della scorsa estate intervennero per spegnere le fiamme. Nel primo pomeriggio torrido la donna aveva deciso di bruciare alcune sterpaglie ma a causa del cambio improvviso del vento e del terreno secco dalla mancanza di pioggia in quelle giornate torride la situazione era precipitata. La donna di 65 anni aveva provato a contenere il rogo ma si era poi arresa e spaventata dalle dimensioni assunte dall'incendio.