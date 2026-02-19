Prostitute sfruttate nella villa con piscine l’indagato | Organizzavo i party nient’altro

Per sfruttamento di prostitute nella villa con piscina di San Giorgio Canavese, l’indagato afferma di aver organizzato solo feste e ricevimenti. La struttura di lusso, chiamata The Woods, si pubblicizzava sui social come location esclusiva per eventi glamour, con spazi esterni curati e fontane pirotecniche. Durante le indagini, gli investigatori hanno scoperto che alcune donne venivano costrette a partecipare a questi incontri, sfruttando la fama della villa per attirare clienti. L’uomo ha negato ogni coinvolgimento in attività illecite, sostenendo di aver soltanto promosso feste private.

Per pubblicizzare sui social network The Woods, lussuosa villa nella boscaglia di San Giorgio Canavese disponibile per party e ricevimenti, si puntava molto sulla bellezza degli spazi esterni: la limpida piscina, l’ampio gazebo, le fontane pirotecniche per allietare i party più stravaganti anche.🔗 Leggi su Torinotoday.it La villa dell'amore a San Giorgio Canavese: il proprietario reclutava prostitute (tra cui la sua compagna) e organizzava incontri sessuali nella 'stanza segreta'Il proprietario della villa a San Giorgio Canavese, coinvolto in un'indagine per sfruttamento della prostituzione, avrebbe reclutato diverse donne, tra cui la sua compagna, per incontri sessuali clandestini. Prende in affitto un appartamento e lo subaffitta a due prostitute, quarantenne indagatoUn uomo di 40 anni, residente a Prato, è sotto indagine per sospetto sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incontri a pagamento nella villa dell'amore: cosa faceva il proprietario; Sesso e droga nella villa di San Giorgio: nella stanza dell’amore coca, crack e prostitute; Scoperto giro di prostitute e droga in una villa per eventi; Canavese: droga e prostitute in una villa trasformata in luogo di appuntamento per eventi particolari. Due cittadini romeni, un uomo e una donna, erano attesi al Tribunale di Klagenfurt, per rispondere di sfruttamento della prostituzione, traffico di prostitute e lesioni personali gravi. Secondo l’accusa, avrebbero convinto con false promesse le loro vittime a lasci facebook