Il Verona ha battuto il Sassuolo nelle ultime tre sfide di campionato, una sequenza che alimenta le speranze degli ospiti per questa partita. La vittoria dell’anno scorso a Reggio Emilia ha lasciato una traccia nella memoria dei tifosi neroverdi. La squadra di Tudor cerca punti per uscire dalla zona retrocessione, mentre gli emiliani vogliono riscattarsi dopo una serie di risultati deludenti. La sfida di venerdì alle 20:45 si presenta come un’occasione importante per entrambe, con una spinta particolare da parte dei padroni di casa.

Sassuolo-Verona è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. È un campionato all’insegna della più totale tranquillità quello del Sassuolo, decimo a quota 32 punti. E non era scontato, visto che i neroverdi sulla carta restano pur sempre una neopromossa. Invece Fabio Grosso, al suo primo vero esame da allenatore in massima serie, è riuscito ad impedire che gli emiliani rimanessero impantanati nelle secche della bassa classifica. Nonostante qualche tribolazione nelle prime giornate, il Sassuolo non è mai stato realmente coinvolto nella lotta per non retrocedere, sfruttando entusiasmo e amalgama che si erano creati lo scorso anno nel campionato di Serie B, stravinto proprio da Berardi e compagni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Sassuolo-Verona: la “legge” della vittima preferita

