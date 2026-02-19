Mainz ha subito una pesante sconfitta contro l’Amburgo, che ha vinto 4-0 domenica scorsa. La squadra di casa si prepara ora alla sfida di venerdì alle 20:30, cercando di reagire dopo quella batosta. L'Amburgo, invece, vuole confermare il suo momento positivo e allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita si giocherà allo stadio di Mainz, con i tifosi pronti a sostenere i propri giocatori. I giocatori sono concentrati, consapevoli dell’importanza di ottenere un risultato positivo.

Mainz-Amburgo è una partita valida della ventitreesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La pesante sconfitta di Dortmund ha riportato sulla terra i tifosi del Mainz. Di fronte a una prestazione monstre da parte del Borussia, venerdì scorso la squadra di Urs Fischer non è riuscita a limitare i danni ed è stata spazzata via 4-0. I gialloneri, già nel primo tempo, avevano di fatto chiuso i conti tornando negli spogliatoi in vantaggio di tre gol. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Al Signal Iduna Park è dunque terminata la striscia vincente dei Nullfunfer, completamente rinati sotto la nuova guida tecnica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Mainz-Amburgo: quattro sberle da dimenticare

L’Ostiamare è di un altro livello. Quattro sberle alla RecanateseL’Ostiamare ha dominato la Recanatese con un risultato netto di 4-1, grazie a una prestazione convincente che ha lasciato pochi dubbi sul suo valore.

Quattro sberle alla Sammaurese. Prima vittoria del 2026 per la RataLa Maceratese si prende una vittoria netta contro la Sammaurese, battendola 4-0.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.