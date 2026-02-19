Pronostici Brann-Bologna | marcatore e tiri in porta

Il Brann ha sconfitto il Bologna in una partita decisa da un gol nel secondo tempo, a causa di un errore difensivo degli ospiti. La squadra italiana ha tentato più volte la rimonta, ma senza riuscirci, sfiorando la rete in diverse occasioni. Il match si è acceso soprattutto nel finale, quando il Bologna ha spinto alla ricerca del pareggio. I tiri in porta sono stati complessivamente dieci, con tre conclusioni nello specchio. Ora, i tifosi aspettano nuovi dettagli sulla prossima sfida.

Brann-Bologna, le dritte del match: il pronostico dal marcatore ai tiratori dell'incontro Per dare senso ad una stagione fisiologicamente anonima, il Bologna fa visita al Brann nel remake della sfida andata in scena lo scorso novembre. Avversario sulla carta non irresistibile, la compagine allenata da Alexandesson dovrebbe faticare e non poco a tenere a bada le scorribande dei felsinei, ritornati ad essere incisivi in casa del Torino. Motivati a far bene in una competizione destinata ad avere un suo peso nell'economia della stagione, Castro e compagni vogliono archiviare il discorso qualificazione già all'andata.