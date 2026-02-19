Prolungamento importante per cittadini e turisti | la nuova pista ciclabile di via Manin è aperta

A Cesenatico, il Comune ha aperto la nuova pista ciclabile di via Manin, causando un miglioramento per cittadini e turisti. La strada, lunga 250 metri, collega alcune abitazioni e negozi vicino alla stazione ferroviaria. I residenti ora possono muoversi più facilmente in bici, mentre i visitatori trovano più comodo raggiungere i punti di interesse della zona. La pista si inserisce in un piano di mobilità sostenibile avviato dall’amministrazione. La nuova infrastruttura è già pronta per l’uso quotidiano.

A Cesenatico investimento totale da 170.000 euro con 100.000 che arrivano dal bando regionale "Bike to work" È ufficialmente aperta a Cesenatico la nuova pista ciclabile di via Manin, un percorso pedonale di 250 metri pensato per agevolare il raggiungimento in bicicletta di alcune abitazioni e attività commerciali a ridosso della ferrovia. L'intero tratto è stato anche dotato di pubblica illuminazione. Ad eseguire i lavori è stata la ditta Comer srl di Bellaria con un investimento totale di 170.000 euro con 100.000 che arrivano dal bando regionale "Bike to work". “Questa amministrazione sta portando avanti da anni un lavoro sulla mobilità sostenibile, e anche questo nuovo tratto di ciclabile si muove proprio in questa direzione: sono 250 metri strategici per residenti e attività commerciali di questa zona”, le parole del sindaco Matteo Gozzoli.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

