Processo ai social Zuckerberg ammette | Controlli sugli under 13 arrivati troppo tardi

Mark Zuckerberg ha ammesso in tribunale di aver iniziato troppo tardi a introdurre controlli sui minori di 13 anni sui social. Il CEO di Meta ha spiegato che le misure di sicurezza sono state implementate solo dopo le crescenti preoccupazioni sulla dipendenza dei giovani. Durante l’udienza a Los Angeles, ha riconosciuto che le restrizioni sono arrivate dopo che molti utenti under 13 avevano già iniziato a usare le piattaforme. La discussione si concentra sulla responsabilità delle aziende nel proteggere i più giovani dai rischi online.

Il ceo di Meta ha testimoniato in aula a Los Angeles nel processo contro Instagram e YouTube: sotto accusa la presunta dipendenza provocata nei minori “Penso che avremmo potuto arrivarci prima”. Con queste parole Mark Zuckerberg ha ammesso ieri davanti ad un tribunale civile di Los Angeles che i controlli per individuare gli utenti sotto i 13 anni su Instagram sono stati introdotti con ritardo. Il ceo di Meta ha deposto nel procedimento che vede la sua società e Google accusate di aver progettato consapevolmente piattaforme capaci di creare dipendenza tra i più giovani, un’accusa che respingono entrambe le aziende. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Processo ai social, Zuckerberg ammette: “Controlli sugli under 13 arrivati troppo tardi” In California il primo processo ai social con Zuckerberg testimoneIn California, si svolge il primo procedimento legale contro i social network, con Mark Zuckerberg come testimone chiave. Processo ai social, Zuckerberg sul banco dei testimoni: creano dipendenza nei minori?Mark Zuckerberg si trova sul banco dei testimoni in un processo in California, accusato di aver contribuito alla dipendenza dei giovani dai social network. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Processo ai social, Zuckerberg in aula si scusa per il filtro under 13 di Instagram che non ha funzionato; Processo ai social, oggi Zuckerberg testimone in tribunale; Usa, Zuckerberg in aula si scusa per il filtro Instagram under 13 che non ha funzionato; Il CEO di Meta Mark Zuckerberg deporrà al processo su danni dei social ai minori. Processo ai social, Zuckerberg in aula si scusa per il filtro under 13 di Instagram che non ha funzionatoUna ventenne sfida Big Tech. Il ceo di Meta dovrà rispondere all’accusa per la quale le sue piattaforme creano dipendenza fra i giovani, danneggiando la loro ... repubblica.it Processo ai social: la causa a Meta sta spiegando perché fatichiamo a staccarci dallo schermoNel tribunale di Los Angeles, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha respinto le accuse di aver progettato i social per creare dipendenza tra i più giovani ... fanpage.it Il capo di Meta ha testimoniato a Los Angeles davanti ad una giuria nell'ambito di un processo contro diverse piattaforme social accusate di causare dipendenza https://shorturl.at/g3XSH facebook Zuckerberg testimone nel processo su minori e dipendenza da social: «Se il Cda mi licenzia, ne creo un altro» x.com