Prima pagina Tuttosport | Papera Maignan Leao salva il Milan
Maignan commette un errore che costa un gol al Milan, mentre Leao si impegna a salvare la partita. L’errore del portiere francese si verifica nel momento cruciale, lasciando spazio a un gol avversario. Tuttavia, l’attaccante portoghese risponde con una corsa decisa e un tiro preciso che riporta il punteggio in equilibrio. Il Milan cerca di reagire, ma l’episodio di Maignan rimane al centro delle cronache sportive di oggi. La partita si avvia verso gli ultimi minuti con il risultato ancora aperto.
Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 19 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus: "Devono rifare la Juve". Scivolone Inter. Che figuraccia con i norvegesi del Bodo. Toro, piove sul bagnato: ciao Adams. Papera Maignan. Leao salva il Milan. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan Como 1-1: Leao risponde a Nico Paz e ‘salva’ Maignan dopo la papera. Sorride l’Inter in classifica, ecco com’è andataLeao ha segnato il gol che ha pareggiato il match tra Milan e Como, conclusosi 1-1, dopo che Nico Paz aveva portato avanti i lombardi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Tuttosport in prima pagina sul pari col Como. Papera Maignan, Leao salva il MilanSerata agrodolce per il Milan. I rossoneri, infatti, non sono andati oltre l'1-1 casalingo contro il Como e frenano nelle parti alte della classifica. L'edizione odierna di Tuttosport, ... milannews.it
PAGELLE | Milan 1-1 Como Un solo punto a San Siro per i rossoneri. Ardon Jashari brilla e giustifica l’investimento, ma un errore pesante rovina i piani di Allegri. TITOLARI La Difesa • Maignan 4.5: La parata nel finale non cancella la “papera” sul gol del facebook
Il Milan non va oltre l'1-1 con il Como: pesa la papera di Maignan che regala il gol a Nico Paz. L'unico sorriso Jens Petter Hauge! Il suo "modestissimo" Bodø/Glimt abbatte l'Inter 3-1. Grazie Jens! x.com