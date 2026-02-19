Prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo si aggira intorno a 0,85 euro, un valore che varia di giorno in giorno. La causa principale di questa fluttuazione è l’aumento della domanda europea, che spinge i costi verso l’alto. Le aziende e le famiglie monitorano con attenzione questa cifra per pianificare meglio i consumi e i costi energetici. La notizia interessa chi utilizza il gas per riscaldare le case o gestire processi industriali. È importante conoscere questa cifra aggiornata per evitare sorprese in bolletta.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un'informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano consente di stimare la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale, come viene determinato e cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 19 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc (dato relativo a Settembre 2025, ultimo disponibile).