A Orta Nova, un presidio dell’Anpi si è svolto mentre Caio Mussolini presentava il suo libro. L’associazione ha organizzato la protesta per esprimere il proprio dissenso e ha chiesto al sindaco di revocare l’autorizzazione all’evento. Centinaia di persone hanno partecipato al sit-in, portando cartelli e striscioni contro la presenza del politico. La tensione tra i manifestanti e gli organizzatori è salita durante la giornata, con alcuni momenti di scontro verbale. La vicenda resta al centro dell’attenzione della comunità locale.

Proprio l’Anpi, in una nota aveva invitato all’ampia partecipazione di dissenso chiedendo, così come hanno fatto Cgil e Sinistra Italiana, al sindaco di revocare l’autorizzazione. Il primo cittadino, Domenico Di Vito, ha sottolineato che “sulla presentazione del libro c’era stata una regolare richiesta, autorizzata dagli uffici comunali”. “Siamo qui per protestare contro questa decisione assurda del sindaco che ha concesso l’autorizzazione a presentare un libro che non è solo di revisionismo storico ma è un’iniziativa tesa a sdoganare l’esperienza totalitaria del fascismo. Credo sia un problema serio per la nostra democrazia ed è grave che un’amministrazione che ha giurato fedeltà alla Costituzione non si renda conto di quello che suscita questa iniziativa”, afferma Michele Galante, presidente provinciale Anpi di Foggia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Presidio Anpi a Orta Nova mentre Caio Mussolini presenta il suo libro

