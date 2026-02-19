PRESENZE SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALI A SEATCHNOLOGY

Seatec, che oggi si chiama Seatechnology, ha visto un aumento delle presenze internazionali a causa dell'interesse di aziende straniere e della partecipazione di buyer provenienti dall'estero. L'evento, dedicato a tecnologia, componentistica e design per la nautica da diporto, si svolge a Carrara ed è organizzato da IMM CarraraFiere. Quest’anno, sono stati registrati più espositori stranieri rispetto alle edizioni precedenti, segno di una crescente attrattiva per il settore. La delegazione di buyer, arrivata grazie all’ICE-Agenzia, ha visitato gli stand nei primi giorni di fiera.

Seatec, oggi Seatechnology, la prima mostra italiana della tecnologia, della componentistica, del design e della subfornitura applicate alla nautica da diporto, ideata a organizzata da IMM CarraraFiere, e Compotec Marine, l'unico evento in Italia dedicato all'industria dei materiali compositi e alle loro molteplici applicazioni, è in una crescente direzione internazionale, con una importante partecipazione di aziende espositrici straniere e una delegazione di buyer organizzata da ICE-Agenzia, l'Istituto per il Commercio Estero. Provenienti da 9 paesi, Albania, Belgio, Cina, Germania, Gran Bretagna, Iran, Spagna, Svizzera, Turchia, gli espositori internazionali si misureranno durante le giornate della Tuscany Yachting Week, che si svolge tra Marina di Carrara e Viareggio, del 12 e 13 marzo, con un'industria italiana della componentistica e accessoristica nautica, che occupa i primi posti nella classifica della qualità, creatività e innovazione nel settore ed è ambita e ricercata da tutta la cantieristica mondiale, europea ed extra-europea.