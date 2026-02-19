Prende fuoco un seminterrato paura all' ora di pranzo

Un incendio nel seminterrato di via Ranfolina a Montagnana ha causato momenti di tensione durante l’ora di pranzo del 19 febbraio. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme che si sono propagate in un locale sotterraneo di un edificio residenziale. L’incendio è partito da un corto circuito che ha coinvolto alcune scatole di elettronica, generando un fumo denso. Nessuno è rimasto ferito, ma la paura si è diffusa tra i residenti. La causa dell’incendio resta da chiarire.

L'emergenza è scattata oggi 19 febbraio in via Ranfolina a Montagnana. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco di Este con più mezzi e uomini. Non si segnalano feriti. Cause al vaglio degli inquirenti Momenti di paura oggi 19 febbraio all'ora di pranzo. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco si è verificato un incendio in un seminterrato di via Ranfolina a Montagnana. L'allarme attorno alle 12 è stato lanciato direttamente dai residenti che hanno notato fuoriuscire dallo stabile fumo e lingue di fuoco. In pochi minuti a Montagnana sono arrivati i vigili del fuoco di Este con un'autopompa, un'autobotte, un carro bombolare e sette operatori.