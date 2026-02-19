Premio Andrea Ghiselli Fondazione Danone e Sinu per giovani ricercatori
Il Premio Andrea Ghiselli, promosso da Fondazione Danone e Sinu, mira a sostenere giovani ricercatori nel campo della nutrizione. La competizione si concentra su studi innovativi che affrontano le sfide della nutrizione moderna, come l’obesità e le diete sostenibili. I partecipanti devono presentare ricerche che dimostrino un approccio rigoroso e pratico, contribuendo a migliorare le conoscenze condivise. La prima edizione ha già attirato numerosi giovani scienziati desiderosi di portare avanti progetti concreti in questo settore. La selezione si concluderà a breve.
Come si sviluppano e si consolidano le evidenze scientifiche sui temi, sempre più complessi, della nutrizione umana? E quale ruolo compete alla comunità scientifica nel preservare il rigore del metodo e la qualità del dibattito? Sono alcune delle domande che hanno ispirato la prima edizione dei 'Dialoghi sull'alimentazione', iniziativa promossa dalla Fondazione Istituto Danone e dalla Società italiana di nutrizione umana (Sinu), che si è svolta ieri a Roma presso l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani. L'evento nasce per ricordare e celebrare, nel giorno della sua nascita, il 17 febbraio, Andrea Ghiselli, figura di riferimento della nutrizione italiana che ha contribuito in maniera determinante alla ricerca e alla diffusione delle tematiche legate alla sana alimentazione, coniugando rigore metodologico, responsabilità pubblica e attenzione alla dimensione culturale del cibo.🔗 Leggi su Today.it
