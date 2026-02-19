Pra’ | Carnevale pesca e giochi riscopri il cuore nascosto di Genova

Il Carnevale di Pra’ ha attirato molte persone domenica 22 febbraio, quando la zona di Genova Pra’ si è riempita di musica, sfilate e giochi tradizionali. La causa di questa festa è stata la volontà di rinnovare le tradizioni locali e coinvolgere le famiglie. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto scoprire le tecniche di pesca e partecipare a laboratori creativi per bambini. La giornata si è conclusa con una grande parata di carri allegorici, portando allegria e colori nel quartiere.

Carnevale in Festa a Pra’: Tra Tradizione, Pesca e la Riscoperta di un Territorio. Domenica 22 febbraio la Fascia di Rispetto di Genova Pra’ si animerà di colori e allegria con un evento gratuito che unisce la del Carnevale alla scoperta del mondo della pesca. L’iniziativa, promossa da A.S.D.P.S Sapello 1952, CIV Pra’ Insieme e Pro Loco Pra’, mira a valorizzare un’area preziosa della città, offrendo un pomeriggio di divertimento e scoperta per grandi e piccini. Un’occasione per riscoprire un angolo di Genova spesso trascurato, celebrando la sua identità e le sue risorse. Un’Area da Valorizzare: La Fascia di Rispetto al Centro dell’Iniziativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Genova Pra’: il Carnevale torna con i Puffi tra giochi, maschere e la tradizionale pentolaccia per i bambini.Genova Pra’ si anima con il ritorno del Carnevale dei Puffi, una festa che invita i bambini a vestirsi con maschere colorate e a partecipare a giochi tradizionali, in un pomeriggio di allegria organizzato dalle Piscine di Pra’ e dal Gruppo Sportivo Aragno.

Carnevale nella Fascia di Rispetto di Pra' con giochi, pentolaccia e open day di pescaIl Carnevale nella Fascia di Rispetto di Pra’ si svolge domenica 22 febbraio, a causa delle restrizioni legate alla pandemia.

