Pozzuoli manifestazione del Comitato Parco Paradiso di Licola
Una delegazione del Comitato Parco Paradiso di Licola ha protestato questa mattina di fronte al Comune di Pozzuoli. La manifestazione è nata per chiedere interventi concreti sulla sicurezza e la manutenzione del parco, che da anni presenta problemi di abbandono. I cittadini hanno distribuito volantini e hanno chiesto un impegno immediato alle autorità locali. Dopo aver manifestato davanti all’ufficio comunale, i rappresentanti si sono incontrati con l’assessore Gennaro Andreozzi, presentando le proprie richieste. La protesta continua fino a quando non arriveranno risposte chiare.
I rappresentanti del Comitato, che hanno ricevuto la solidarietà dei presidenti dell'associazione "Licola Mare Pulito", Umberto Mercurio e dell'Osservatorio per la Tutela dell'Ambiente e della Salute, Ciro Di Francia, hanno evidenziato anche altre criticità che interessano Licola, periferia spesso trascurata: rete fognaria, illuminazione pubblica e servizi essenziali carenti. Un quartiere che da anni combatte contro i miasmi del depuratore e contro forme diffuse di inquinamento ambientale. Il Comitato, pertanto, non chiede privilegi, ma il rispetto dei diritti fondamentali legati alla vivibilità e alla tutela della salute.
Il Comitato Parco Paradiso chiede che il Comune si faccia garante dei suoi residenti e tuteli il territorio facebook