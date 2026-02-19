Pozzi e uso dell' acqua | illustrati a Foggia tutti i dettagli della nuova legge regionale

A Foggia, si sono presentati i dettagli della nuova legge regionale sui pozzi e l’uso dell’acqua, a causa delle preoccupazioni degli agricoltori. La normativa mira a proteggere le risorse idriche e migliorare la sicurezza delle infrastrutture, ma rischia di creare difficoltà pratiche per chi lavora nei campi. Durante l’incontro, sono stati mostrati esempi concreti di come le regole influiranno sulle attività agricole quotidiane. Gli operatori del settore chiedono chiarimenti per evitare complicazioni future.

Mettere in sicurezza il quadro normativo, rafforzare la tutela delle risorse idriche e, allo stesso tempo, evitare che la prima applicazione delle nuove regole si trasformi in un aggravio ingiusto per il mondo agricolo. Sono i contenuti dello schema di disegno di legge approvato dalla Giunta regionale e anticipati dagli assessori all’Agricoltura e sviluppo rurale, Francesco Paolicelli, e alle infrastrutture e Mobilità con delega alle Risorse idriche, Raffaele Piemontese, nel corso del convegno di approfondimento sulla nuova Legge Regionale 72025 che ridisegna la governance delle risorse idriche in Puglia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

