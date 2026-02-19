Povera Italia da una figuraccia all’altra in Champions League

La disfatta delle squadre italiane in Champions League continua a causa di prestazioni deludenti e scarse strategie di gioco. Un esempio recente è la sconfitta del Napoli contro il Liverpool, che ha messo in evidenza le lacune difensive e l’incapacità di reagire agli avversari più esperti. La squadra partenopea ha sbagliato troppe occasioni e si è fatta sorprendere da contropiedi veloci. Questa situazione si ripete, dimostrando come le squadre italiane faticano a competere ai massimi livelli europei. La crisi si riflette anche nel rendimento complessivo del calcio italiano.

Come in un eterno giorno della marmotta, il calcio italiano non impara mai. Un anno fa le nostre erano state cacciate dal purgatorio dei playoff di Champions League in cui erano entrate convinte di poter fare un solo boccone di Psv, Feyenoord e Bruges salvo scoprire sul campo una realtà diversa. Errore ripetuto anche in questo freddo inverno europeo e per ribellarsi al destino servirà un mezzo miracolo a Inter, Juventus e Atalanta. Vedere la squadra di Chivu in balia del Bodo Glimt, incassando un passivo pesante sorprende solo chi continua a considerare il calcio norvegese inferiore al nostro per definizione, preoccupandosi solo del freddo polare, della neve e delle pieghe del campo sintetico. 🔗 Leggi su Panorama.it

