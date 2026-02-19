Postecoglou | il lavoro nel bosco è arrivato troppo presto dopo il Tottenham

Ange Postecoglou ha spiegato di aver accettato il ruolo al Nottingham Forest troppo presto, subito dopo l'esonero dal Tottenham. La sua decisione ha portato a risultati deludenti nelle prime partite, causando critiche e dubbi sulla sua scelta. Postecoglou ha riconosciuto che il trasferimento è avvenuto senza il tempo necessario per prepararsi adeguatamente, compromettendo il suo rendimento. La sua ammissione arriva in un momento di tensione tra tifosi e club, che attendono risposte chiare sul futuro. Ora, si aspetta una svolta nelle prossime settimane.

Ange Postecoglou si è assunto la piena responsabilità del suo pessimo periodo alla guida del Nottingham Forest all'inizio di questa stagione, ammettendo che è arrivato "troppo presto" dopo essere stato esonerato dal Tottenham. L'australiano è stato il secondo allenatore del Forest nella stagione 2025-26 dopo aver licenziato Nuno Espirito Santo all'inizio, a seguito di controversie tra lui e la gerarchia del club. Postecoglou ha trascorso solo 39 giorni alla guida del Forest, il periodo manageriale più breve tra quelli che hanno lasciato un club durante la stagione per un allenatore permanente della Premier League.

