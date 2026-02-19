Postecoglou | il lavoro nel bosco è arrivato troppo presto dopo il Tottenham
Ange Postecoglou ha spiegato di aver accettato il ruolo al Nottingham Forest troppo presto, subito dopo l'esonero dal Tottenham. La sua decisione ha portato a risultati deludenti nelle prime partite, causando critiche e dubbi sulla sua scelta. Postecoglou ha riconosciuto che il trasferimento è avvenuto senza il tempo necessario per prepararsi adeguatamente, compromettendo il suo rendimento. La sua ammissione arriva in un momento di tensione tra tifosi e club, che attendono risposte chiare sul futuro. Ora, si aspetta una svolta nelle prossime settimane.
Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ange Postecoglou si è assunto la piena responsabilità del suo pessimo periodo alla guida del Nottingham Forest all’inizio di questa stagione, ammettendo che è arrivato “troppo presto” dopo essere stato esonerato dal Tottenham. L’australiano è stato il secondo allenatore del Forest nella stagione 2025-26 dopo aver licenziato Nuno Espirito Santo all’inizio, a seguito di controversie tra lui e la gerarchia del club. Postecoglou ha trascorso solo 39 giorni alla guida del Forest, il periodo manageriale più breve tra quelli che hanno lasciato un club durante la stagione per un allenatore permanente della Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Postecoglou fa affermazioni taglienti al Tottenham dopo l’uscita di FrankAnche dopo la sconfitta, Postecoglou non fa sconti.
Leggi anche: L’anima dei Rockets: "Il nostro space rock arrivato troppo presto"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Non sono una grande squadra - Ange Postecoglou esprime un giudizio severo sul Tottenham dopo l'esonero di Thomas Frank; Il Tottenham licenzia l’allenatore Thomas Frank dopo una corsa disperata in Premier League; Ange Postecoglou critica il Tottenham non un grande club dopo che i trasferimenti costellati di stelle sono stati respinti; Postecoglou che bordata al Tottenham | Non è un grande club.
Non sono una grande squadra - Ange Postecoglou esprime un giudizio severo sul Tottenham dopo l'esonero di Thomas FrankAnge Postecoglou ha affermato che il Tottenham non è un grande club riflettendo sul suo periodo a Londra e reagendo all'esonero di Thomas Frank. Gli Spurs hanno concluso la loro lunga attesa di un t ... goal.com
Il #Tottenham sono esattamente sette partite di fila che non vince in campionato. Vi ricordate cosa vi dicevo questa estate Per chi ancora non mi seguiva, oppure semplicemente non ricorda, vi avevo detto che cacciare Ange Postecoglou era pura follia. Era d facebook