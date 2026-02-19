Poste avanza il progetto Polis | via ai lavori in altri tre comuni

Poste Italiane ha avviato il progetto Polis, con l’obiettivo di aggiornare gli uffici postali in tutta la provincia di Piacenza. La decisione è stata presa a causa della crescente domanda di servizi più moderni e efficienti. Questa settimana sono iniziati i lavori di rinnovamento in tre comuni: Cadeo, Castelarquuto e Rivergaro. Gli interventi riguardano soprattutto l’installazione di nuove attrezzature e l’ampliamento degli spazi. Le operazioni si concluderanno entro breve, portando servizi più veloci ai cittadini di queste zone.

Procede velocemente la modernizzazione della rete degli uffici polis in provincia di Piacenza. Poste Italiane comunica che tre sono gli uffici prossimi alla partenza: Cadeo, Castelarquato e Rivergaro. I tre uffici saranno interessati da un totale restyling per la loro trasformazione in uffici polis e per permettere l’inserimento dei principali servizi della Pubblica Amministrazione. L’ufficio di Cadeo rimarrà chiuso da lunedì 23 febbraio; durante tutto il periodo di lavori l'ufficio verrà trasferito in un Ufficio postale Mobile sito presso lo stesso indirizzo di via Emilia Parmense 65 e sarà attivo da mercoledì 25 febbraio con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Poste Italiane, al via i lavori del progetto "Polis" a San Potito Ultra Poste Italiane, riapre l'ufficio di Lapio dopo i lavori del progetto "Polis"L’ufficio postale di Lapio ha riaperto al pubblico dopo alcuni mesi di lavori di ristrutturazione. The Epstein Scandal: Muhammad Bin Salman`s Photo | Kaaba & Kabala with Black Magic Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'Ue lancia un centro anti-droni ed esercitazioni annuali. Secinaro: riapre l’ufficio postale rinnovato con il progetto Polis di Poste ItalianeNuova configurazione l’ufficio postale di Secinaro, al termine dei lavori realizzati secondo la tipologia del progetto Polis, l’iniziativa di Poste Italiane. laquilablog.it Poste Italiane, maxi-reclutamento 2026: 3.500 posti tra Portalettere e progetto Polis. Requisiti, stipendi e come superare il test.Non è la solita campagna stagionale. Poste Italiane apre le porte a 3.500 nuovi inserimenti per il 2026, spinta dal progetto Polis che sta trasformando gli uffici postali in sportelli unici della Pu ... biancolavoro.it #DanielaFumarola : «La legge sulla partecipazione dei lavoratori rappresenta un passaggio storico, ne siamo consapevoli e orgogliosi. Poste può e deve diventare un laboratorio avanzato di partecipazione, un’azienda pilota capace di valorizzare modelli di c x.com Poste Italiane presenta BOXi, il veicolo autonomo elettrico per le consegne urbane sostenibili: tecnologia avanzata, locker intelligenti e sperimentazione in ambiente reale facebook