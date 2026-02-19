posta non consegnata o in ritardo occorre trovare una soluzione

Il problema della posta non consegnata o in ritardo ha causato disagi a molte famiglie. Le inefficienze nel servizio postale stanno lasciando senza risposte centinaia di utenti, che si trovano ad aspettare giorni per ricevere le proprie lettere e pacchi. Le proteste crescono e le richieste di intervento si fanno più forti. Le persone vogliono soluzioni concrete e tempi certi, perché questa situazione sta influendo sulla vita quotidiana di molti cittadini. La questione rimane aperta e necessita di interventi immediati.

"Non si tratta di polemica, ma di tutela dei cittadini. Quando un servizio pubblico non funziona, il primo dovere di chi rappresenta il territorio è intervenire, chiedere risposte e pretendere soluzioni". Sono le parole del candidato sindaco Enea Puntiroli che interviene sulla posta "non consegnata o recapitata in ritardo: situazione grave e diffusa. Servono chiarimenti immediati e un intervento concreto". Puntiroli riferisce che negli ultimi giorni "stanno emergendo numerose segnalazioni da parte dei cittadini residenti in diverse aree del territorio comunale in merito a gravi ritardi nella consegna della corrispondenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

