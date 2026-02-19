Post alluvione concluso il cantiere sul Savio da 1,3 milioni | Si apre fase decisiva definire le priorità

Dopo l’alluvione, è terminato il progetto di rafforzamento sul fiume Savio, nel comune di Cesena, dal valore di 1,3 milioni di euro. La causa è l’esondazione che ha causato danni e messo in crisi le infrastrutture locali. Il cantiere ha previsto lavori di consolidamento e ampliamento delle sponde, con l’obiettivo di migliorare il deflusso delle acque in caso di piogge intense. Ora, si apre una fase in cui bisogna stabilire le priorità per prevenire future emergenze. Le autorità locali si preparano a pianificare i prossimi interventi.

Sul fiume Savio, nel comune di Cesena, si è appena concluso un cantiere da 1,3 milioni di euro per aumentare la capacità di deflusso dell'acqua. E un altro, analogo, ma dal valore di 2,5 milioni, è in corso sul Montone, nel tratto urbano di Forlì. Sono due tra gli interventi più importanti che stanno interessando il territorio della provincia di Forlì-Cesena. In totale, tra finiti, avviati e progettati, i cantieri in capo all'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile sono ben 44, per un investimento di quasi 82 milioni di euro, mentre altri sei interventi riguardano i versanti, per 9,5 milioni circa.