Post alluvione Cna lancia l’allarme | Il nuovo piano idrogeologico è un freno a mano tirato per l’economia

Dopo l’alluvione che ha causato danni a molte aziende, la Cna denuncia che il nuovo piano idrogeologico rischia di bloccare l’economia locale. La confederazione afferma che, pur essendo fondamentale per la sicurezza del territorio, alcune norme potrebbero limitare le attività commerciali e le imprese agricole. Il timore è che i troppi vincoli rallentino gli investimenti e gli interventi di ripristino. La questione resta critica, perché senza interventi rapidi molte imprese rischiano di chiudere. La discussione continua tra amministratori e rappresentanti di categoria.

Il presidente Siboni di Cna Forlì-Cesena: "L'incertezza paralizza le imprese, la Regione intervenga subito per evitare la stagnazione" “Una pianificazione idrogeologica necessaria per la sicurezza del territorio, che rischia però di trasformarsi in un freno a mano tirato per l’economia regionale e locale se non governata con urgenza”. È quanto emerso ieri pomeriggio, mercoledì, durante la riunione dei firmatari del Patto per il lavoro e per il clima, convocata in Regione per discutere del progetto di variante al Piano per l’assetto idrogeologico (Pai) del Po, a cui ha partecipato anche Cna.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Nuove norme anti-alluvione, l'allarme di Cna: "Piano idrogeologico troppo invasivo e investimenti a rischio" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nuove norme anti-alluvione, l'allarme di Cna: Piano idrogeologico troppo invasivo e investimenti a rischio; Furgone finisce in acqua al Tronchetto non aveva il freno a mano tirato Traffico marittimo in tilt. Ricostruzione post alluvione, quasi 90 milioni per Savio e Montone x.com ALLUVIONE E VIABILITA' NELLE SERRE COSENTINE, L'ALLARME DEI SINDACI SULLA SICUREZZA DELLE STRADE Post alluvione a Mendicino e comuni limitrofi: chiusure, frane e infrastrutture fragili riaccendono il dibattito su mobilità e diritto alla salute h - facebook.com facebook