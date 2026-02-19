Possiamo diventare l' Atalanta del basket

La Bertram Derthona Tortona ha raggiunto un momento importante grazie a risultati convincenti e a un gioco più solido. La squadra ha vinto diverse partite consecutive, dimostrando miglioramenti nell’attacco e nella difesa. Questa crescita deriva anche dall’impegno dei giocatori giovani, che stanno prendendo più responsabilità in campo. La società punta a consolidare questa fetta di progresso e a mantenere alta la competitività. La strada tracciata fa pensare che Tortona possa ambire a livelli più alti nel campionato di basket italiano.

Nel panorama della pallacanestro italiana, la Bertram Derthona Tortona mostra una fase di crescita underscored da una visione ben definita e da ambizioni concrete. L’insieme delle riflessioni dell’allenatore offre una spiegazione chiara dei principi che guidano la squadra, della gestione della Coppa Italia e della strategia di sviluppo legata al territorio. Il contesto evidenzia una combinazione di tradizione sportiva e innovazione metodologica, con un impegno costante a costruire un percorso sostenibile nel tempo e a valorizzare le risorse disponibili. La direzione tecnica descrive una scelta mirata al coinvolgimento della comunità e al rafforzamento della struttura societaria, riconoscendo l’importanza di un progetto coeso sostenuto da proprietà e organi dirigenziali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

