Posizioni economiche ATA e incarichi specifici | decorrenza riassorbimento e retroattività
Il cambiamento nelle posizioni economiche ATA ha causato confusione tra il personale scolastico. Il 13 febbraio, Orizzonte Scuola ha organizzato una diretta con Alberico Sorrentino, DSGA dell’Anief-Condir, per chiarire le modalità di decorrenza, riassorbimento e retroattività degli incarichi. La discussione ha coinvolto molti assistenti amministrativi preoccupati di capire come e quando verranno aggiornati i loro stipendi. La data delle prove finali, fissata tra il 23 e il 27 febbraio, rende urgente conoscere i dettagli di queste procedure.
In vista delle prove finali per l’attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA, in programma dal 23 al 27 febbraio, Orizzonte Scuola ha dedicato una diretta di approfondimento il 13 febbraio con Alberico Sorrentino, DSGA del Dipartimento Anief-Condir. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Nuove posizioni economiche ATA: aumenti stipendiali con retroattività da settembre 2024
Leggi anche: Posizioni economiche ATA: il simulatore per esercitarti a superare l’esameLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Posizioni economiche ATA, prove finali diverse tra prima e seconda posizione: quesiti calibrati per profilo e competenze; Posizioni economiche ATA, prove finali: istruzioni per i candidati; Posizioni economiche ATA: conto alla rovescia per l’avvio delle prove finali; SCUOLA, CORSO PREPARAZIONE ESAME POSIZIONI ECONOMICHE ATA, FGU: SI GARANTISCA PARTECIPAZIONE DI TUTTI E OMOGENEITA’ TERRITORIALE SU DECISIONI DS.
Posizioni economiche ATA, prove finali diverse tra prima e seconda posizione: quesiti calibrati per profilo e competenzeIn vista delle prove finali per l’attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA, in programma dal 23 al 27 febbraio, Orizzonte Scuola ha dedicato una diretta di approfondimento il 13 febbraio con ... orizzontescuola.it
Tutto pronto per avviare prove per l'assegnazione delle posizioni economiche al personale AtaSi parte il 23 febbraio e si prosegue fino al 27 febbraio: è un'opportunità che riguarda oltre 46.000 unità di personale, con un beneficio economico compreso tra i 700 e i 2.000 euro lordi annui, dist ... ilsole24ore.com
In vista delle prove finali per l’attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA, in programma dal 23 al 27 febbraio, Orizzonte Scuola ha dedicato una diretta di approfondimento il 13 febbraio con Alberico Sorrentino, DSGA del Dipartimento Anief-Condir. x.com
Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/tutto-pronto-avviare-prove-l-assegnazione-posizioni-economiche-personale-ata-AI17XFSB facebook