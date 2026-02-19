Posizioni economiche ATA e incarichi specifici | decorrenza riassorbimento e retroattività

In vista delle prove finali per l’attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA, in programma dal 23 al 27 febbraio, Orizzonte Scuola ha dedicato una diretta di approfondimento il 13 febbraio con Alberico Sorrentino, DSGA del Dipartimento Anief-Condir. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Nuove posizioni economiche ATA: aumenti stipendiali con retroattività da settembre 2024

Leggi anche: Posizioni economiche ATA: il simulatore per esercitarti a superare l’esame

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Posizioni economiche ATA, prove finali diverse tra prima e seconda posizione: quesiti calibrati per profilo e competenze; Posizioni economiche ATA, prove finali: istruzioni per i candidati; Posizioni economiche ATA: conto alla rovescia per l’avvio delle prove finali; SCUOLA, CORSO PREPARAZIONE ESAME POSIZIONI ECONOMICHE ATA, FGU: SI GARANTISCA PARTECIPAZIONE DI TUTTI E OMOGENEITA’ TERRITORIALE SU DECISIONI DS.

Posizioni economiche ATA, prove finali diverse tra prima e seconda posizione: quesiti calibrati per profilo e competenzeIn vista delle prove finali per l’attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA, in programma dal 23 al 27 febbraio, Orizzonte Scuola ha dedicato una diretta di approfondimento il 13 febbraio con ... orizzontescuola.it

Tutto pronto per avviare prove per l'assegnazione delle posizioni economiche al personale AtaSi parte il 23 febbraio e si prosegue fino al 27 febbraio: è un'opportunità che riguarda oltre 46.000 unità di personale, con un beneficio economico compreso tra i 700 e i 2.000 euro lordi annui, dist ... ilsole24ore.com

In vista delle prove finali per l’attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA, in programma dal 23 al 27 febbraio, Orizzonte Scuola ha dedicato una diretta di approfondimento il 13 febbraio con Alberico Sorrentino, DSGA del Dipartimento Anief-Condir. x.com

Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/tutto-pronto-avviare-prove-l-assegnazione-posizioni-economiche-personale-ata-AI17XFSB facebook