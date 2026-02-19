Portogallo Tap e autorità ceche indagano su incidente aereo sfiorato

Il volo TAP Air Portugal ha rischiato di causare un incidente a Praga il 17 gennaio, quando l’aereo è stato coinvolto in un episodio pericoloso durante l’atterraggio. L’Airbus A320neo ha sfiorato un ostacolo sulla pista, provocando grande preoccupazione tra i controllori e i passeggeri. Le autorità ceche hanno avviato un’indagine per chiarire le cause di questo episodio. La compagnia portoghese collabora con le autorità locali per analizzare cosa sia successo in quella fase critica del volo. La vicenda resta sotto osservazione.

TAP Air Portugal, Volo Sfiorato a Praga: Indagine su un Atterraggio a Rischio. Un Airbus A320neo della compagnia aerea portoghese TAP Air Portugal ha evitato una potenziale tragedia lo scorso 17 gennaio, durante un atterraggio all’aeroporto Václav Havel di Praga. L’aereo, proveniente da Lisbona, è sceso al di sotto dell’altitudine minima di sicurezza, avvicinandosi pericolosamente al suolo, prima che l’equipaggio riuscisse a riprendere il controllo e ad atterrare in sicurezza. Le autorità portoghesi e ceche hanno aperto un’indagine per accertare le cause dell’anomalia, che ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei voli e sulle procedure di atterraggio in condizioni meteorologiche avverse.🔗 Leggi su Ameve.eu

