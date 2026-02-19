Porto di Ancona al via la stagione delle crociere 2026 | 45 toccate e 6 compagnie per 11 mesi di turismo internazionale

Il porto di Ancona ha aperto ufficialmente la stagione delle crociere 2026 con l’arrivo della Viking Star questa mattina alle 7. La nave, appartenente a una delle sei compagnie coinvolte, porterà turisti da tutto il mondo per circa 11 mesi di attività. Sono previste 45 toccate nel porto durante questa stagione, che coinvolge un numero consistente di crociere e passeggeri. La presenza di grandi navi come la Viking Star rende più vivace il traffico marittimo e turistico della città. La stagione si concluderà a fine novembre.

ANCONA – Con l’arrivo della Viking Star, approdata questa mattina alle 7 al porto di Ancona, prende il via la stagione crocieristica nello scalo dorico. Viking Star è una nave da crociera di lusso e, con una stazza di circa 47.800 tonnellate, può ospitare fino a 930 passeggeri in 465 cabine, allestite con un design scandinavo raffinato. Gli itinerari culturali sono una delle offerte della compagnia Viking in cui la storia e il patrimonio architettonico della città di Ancona e delle Marche trovano la perfetta collocazione. Alla stessa nave spetterà il 6 dicembre la chiusura del calendario crocieristico, che comprende al momento 45 toccate complessive.🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Crociere, al porto di Napoli gas pulito per le maxi-navi: «Inizia una nuova stagione» Ancona: Hub Crociere a Rischio? Regione Marche al bivio tra turismo e tutela ambientale, attesa decisione del Ministero.La Regione Marche sta valutando il futuro dell’hub crocieristico di Ancona, dopo che il Ministero ha chiesto chiarimenti sulla compatibilità ambientale del progetto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Porto di Ancona, la banchina 27 sarà completata con un anno di anticipo; Via libera alla variante migliorativa per la banchina 27 del porto di Ancona; Carnevale in riva al mare: al porto di Ancona una serata tra musica e solidarietà; Porto di Ancona: variante migliorativa per la costruzione della banchina 27. PORTO DI ANCONA: AL VIA LA STAGIONE 2026 DELLE CROCIEREAncona – È cominciata la stagione delle crociere nel porto di Ancona. La prima nave attraccata è stata Viking Star, arrivata alle 7 da Venezia. ilnautilus.it Porto di Ancona, stagione crocieristica al via con la Viking StarAl porto di Ancona ha preso ufficialmente il via la stagione crocieristica 2026. A inaugurare il calendario è stata la nave Viking Star, approdata alle 7 del mattino proveniente da Venezia. In totale ... veratv.it Galla Placidia e Ancona – una storia antica di porto, potere e cristianesimo narrata ripetutamente dagli storici locali. Galla Placidia (circa 392/93–450) fu un’importante figura dell’Impero Romano tardo antico: figlia dell’imperatore Teodosio I, sorella di Onorio e facebook