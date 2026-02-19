Porticciolo Torre San Gennaro | Investimento importante per pesca e sviluppo del territorio

Il finanziamento di circa 1,5 milioni di euro ottenuto dal Comune di Torchiarolo per il porticciolo di Torre San Gennaro è stato causato dall’assegnazione del fondo Feampa 20212027. Questo investimento mira a migliorare le strutture per la pesca e a favorire lo sviluppo locale. La cifra permetterà di rinnovare lo scivolo dei Pescatori, un’area chiave per le attività del territorio. La decisione ha suscitato entusiasmo tra i pescatori, che aspettano con fiducia i lavori di ristrutturazione.

TORCHIAROLO - Apprezzamento per il finanziamento di circa 1,5 milioni di euro destinato al porticciolo di Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo, ottenuto dal Comune tramite il fondo Feampa 20212027, fondamentale per trasformare totalmente l'area dello scivolo dei Pescatori da parte di Fai.