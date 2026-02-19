Porti aperti e casse spalancate | il risarcimento che umilia l’Italia

Il governo ha deciso di offrire un risarcimento a chi entra illegalmente in Italia, suscitando sdegno tra gli italiani. La misura, che prevede un sostegno economico per i migranti irregolari, ha già scatenato proteste e critiche. Molti considerano questa scelta come un’umiliazione per il paese, che spalanca i porti e spalanca le casse pubbliche. La decisione arriva in un momento di forte tensione politica e sociale, lasciando aperta la domanda su come il governo intenda gestire il fenomeno migratorio. La questione continua a dividere opinioni e opinioni pubbliche.

Roma, 19 feb – Se pensavate che vedere aprire i porti d'Italia a chi deliberatamente entrava da clandestino in uno Stato sovrano avesse rappresentato il punto più basso della legalità, della giustizia, della logica, della deontologia e della dignità della Nazione, vi sbagliate di grosso. Gli stessi giudici del Tribunale di Palermo che sono stati capaci di intentare un processo giudiziario all'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini hanno condannato l'Italia a risarcire la ONG Sea Watch con ben settantaseimila euro dei soldi dei contribuenti. Un insulto al buon senso. Non solo un colpo per le tasche degli italiani, ma un insulto al buon senso e alle autorità dello Stato.