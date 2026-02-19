Il governo italiano ha deciso di risarcire con ingenti somme i migranti entrati illegalmente, causando polemiche tra i cittadini. La cifra prevista supera i 20 milioni di euro, mentre le autorità si scontrano sulle responsabilità di questa scelta. Molti criticano questa decisione, considerandola un gesto umiliante per l’Italia e un incentivo all’immigrazione clandestina. Nei porti italiani, le navi delle ONG continuano a sbarcare migranti senza ostacoli, alimentando il dibattito sulla gestione dei flussi. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.

Roma, 19 feb – Se pensavate che vedere aprire i porti d’Italia a chi deliberatamente entrava da clandestino in uno Stato sovrano avesse rappresentato il punto più basso della legalità, della giustizia, della logica, della deontologia e della dignità della Nazione, vi sbagliate di grosso. Gli stessi giudici del Tribunale di Palermo che sono stati capaci di intentare un processo giudiziario all’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini hanno condannato l’Italia a risarcire la ONG Sea Watch con ben settantaseimila euro dei soldi dei contribuenti. Un insulto al buon senso. Non solo un colpo per le tasche degli italiani, ma un insulto al buon senso e alle autorità dello Stato. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Porti aperte e casse spalancate: il risarcimento che umilia l’Italia

