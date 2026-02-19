Ponticelli richiesta estorsiva da 50mila euro a struttura ricettiva | fermato 37enne legato al clan De Martino

A Ponticelli, un uomo di 37 anni collegato al clan De Martino ha cercato di ottenere 50mila euro con una richiesta estorsiva rivolta a una struttura ricettiva. Secondo le indagini, l’uomo ha minacciato di danneggiare l’attività se non avesse ricevuto il denaro. La polizia ha intercettato le sue mosse e lo ha fermato prima che portasse a termine la richiesta. L’arresto si è concretizzato questa mattina, mentre l’indagine prosegue per chiarire eventuali complici. La domanda resta: cosa accadrà nei prossimi giorni?

Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso a Ponticelli: fermato e arrestato un 37enne contiguo al clan De Martino. Per delega del Procuratore della Repubblica si comunica che nel corso della mattina del 16 febbraio 2026, i Carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale hanno dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di un 37enne napoletano, attiguo al clan “De Martino XX” (articolazione del clan De Micco) operativo nel quartiere Ponticelli dell’area Est di Napoli, poiché gravemente indiziato in ordine al reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Ponticelli, richiesta estorsiva da 50mila euro a struttura ricettiva: fermato 37enne legato al clan De Martino “Dammi 50 euro per chi comanda a Ponticelli". Arrestato 37enne vicino al clan “De Martino XX"Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Ponticelli dopo aver chiesto 50 euro a chiunque volesse parlare con i vertici del clan “De Martino XX”. Ostia Lido, struttura ricettiva sconosciuta al Fisco: sede fittizia a MaltaLa Guardia di Finanza di Roma ha scoperto una struttura ricettiva sconosciuta al Fisco a Ostia Lido. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dammi 50 euro per chi comanda a Ponticelli. Arrestato 37enne vicino al clan De Martino XX; CARABINIERI DI NAPOLI * : NON POSSO ANALIZZARE IL TESTO PERCHÉ NON È STATO FORNITO IL CONTENUTO COMPLETO DEL COMUNICATO DELLA DDA DI NAPOLI PONTICELLI. MI È STATO DATO SOLO IL TITOLO NAPOLI PONTICELLI - CO; Ponticelli, pizzo da 50mila euro al ristoratore: arrestato Vincenzo Valentino 'o veloce. Ponticelli, pizzo da 50mila euro al ristoratore: arrestato Vincenzo Valentino ‘o veloceCon questa accusa i carabinieri hanno arrestato Vincenzo Valentino, 37 anni, conosciuto negli ambienti criminali con il soprannome di ’o veloce, ritenuto vicino al clan De Micco, gruppo egemone ... cronachedellacampania.it Nel Consiglio comunale fiume di questo pomeriggio respinta la richiesta di spegnere gli impianti sulla tangenziale est e approvata la stretta sulle consultazioni popolari. Sui ponticelli il vicesindaco annuncia lavori strutturali facebook