Ponticelli | imprenditore sotto estorsione richiesta record di 50mila euro per protezione
Un imprenditore di Ponticelli ha denunciato di essere vittima di estorsione da parte di un uomo legato al clan De Martino XX. La richiesta di denaro, di 50 mila euro, rappresenta la somma più alta mai richiesta nella zona per garantire la
Fermato un uomo legato al clan De Martino XX a Ponticelli. A Ponticelli, un quartiere della zona orientale di Napoli, i carabinieri hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di un uomo di 37 anni, sospettato di essere vicino al clan "De Martino XX", una delle articolazioni del noto gruppo camorristico Clan De Micco. Questo provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito di un'importante indagine su una presunta tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.
Ponticelli, richiesta estorsiva da 50mila euro a struttura ricettiva: fermato 37enne legato al clan De MartinoA Ponticelli, un uomo di 37 anni collegato al clan De Martino ha cercato di ottenere 50mila euro con una richiesta estorsiva rivolta a una struttura ricettiva.
Ponticelli, pizzo da 50mila euro al ristoratore: arrestato Vincenzo Valentino ‘o veloceCon questa accusa i carabinieri hanno arrestato Vincenzo Valentino, 37 anni, conosciuto negli ambienti criminali con il soprannome di ’o veloce, ritenuto vicino al clan De Micco, gruppo egemone ... cronachedellacampania.it
