Ponte di Brivio per chiudere si aspetti la fine delle scuole

L'Anas ha deciso di chiudere il ponte di Brivio il 4 maggio, causa l'usura della struttura. La decisione, presa dopo verifiche tecniche, rischia di creare disagi ai residenti e agli automobilisti. Per i pedoni, l’ente ha messo a disposizione un traghetto leonardesco come alternativa temporanea. La chiusura avviene mentre le scuole sono ancora in attività, e molti temono che l’interruzione possa complicare gli spostamenti quotidiani. La fine dei lavori dipenderà dalla conclusione delle attività scolastiche, che si prevede entro fine giugno.

CANTIERI. L’Anas ha comunicato ai sindaci la data del 4 maggio per lo stop, chiesto uno slittamento. Per i pedoni in campo il traghetto leonardesco. C’è una data per la chiusura al traffico del ponte sull’Adda di Brivio, al confine con Cisano: lunedì 4 maggio. Il viadotto, che è di competenza dell’Anas e dovrà essere sottoposto a lavori della durata di 15 mesi, non chiuderà quindi ad aprile come era stato inizialmente dichiarato. L’ufficialità dall’Anas non c’è ancora, ma la conferma arriva dai sindaci di Cisano, Antonella Sesana, e di Brivio Federico Airoldi che hanno avuto contatti in merito con i tecnici dell’azienda nazionale delle strade. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Ponte di Brivio, per chiudere si aspetti la fine delle scuole» Ponte di Brivio: c'è un progetto per la passerella pedonale, ma servono 8 milioniSul Ponte di Brivio si prospetta un progetto di riqualificazione che prevede l’installazione di una passerella pedonale. Ponte di Brivio, a marzo la chiusura per i lavori: stop ai mezzi pesanti dal 26 gennaioA partire dal 26 gennaio, la circolazione dei mezzi pesanti sul ponte di Brivio sarà limitata in vista dei lavori di manutenzione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ponte di Brivio, per chiudere si aspetti la fine delle scuole; Il ponte di Brivio chiuderà per lavori dal 4 maggio; Brivio, slitta la chiusura del ponte: stop al traffico a maggio; Ponte di Brivio: la chiusura slitta a maggio. Il Comune chiede di attendere giugno. «Ponte di Brivio, per chiudere si aspetti la fine delle scuole»L’Anas ha comunicato ai sindaci la data del 4 maggio per lo stop al traffico sul ponte di Brivio, chiesto uno slittamento. ecodibergamo.it Il ponte che unisce mezza Lombardia: c’è la data di chiusura per i lavori da ben 14 milioniUfficiale la chiusura del Ponte di Brivio dal 4 maggio 2026. Il sindaco Federico Airoldi annuncia il piano Anas, le modifiche alla viabilità e i nodi sui trasporti. comozero.it Brivio (Lc), ponte sotto pressione: nuove regole e timori per la viabilità. Da oggi, 26/01/2026, il ponte che collega Brivio a Cisano Bergamasco non è più accessibile ai mezzi pesanti. Camion, furgoni e autobus di grandi dimensioni dovranno cercare percorsi alt facebook