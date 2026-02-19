Il crollo del ponte a Serraglio, causato dal movimento franoso sulla strada provinciale 18, ha scatenato un acceso dibattito sulla responsabilità. La Provincia ha incaricato una ditta di rimuovere i detriti accumulatisi dopo il cedimento, ma ancora si discute sulle cause effettive del cedimento e sulla gestione della sicurezza. I lavori proseguono lungo il fiume Lima, mentre residenti e autorità chiedono risposte chiare. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica e politica.

Proseguono i lavori della ditta incaricata dalla Provincia lungo il fiume Lima all’altezza del movimento franoso, che ha interessato la strada provinciale 18 a Ponte a Serraglio, per lo sgombero dei detriti. Si confida nelle condizioni atmosferiche che per il momento sono state favorevoli, anche se le previsioni sembrano tendere al peggio, con piogge battenti nei prossimi giorni, che potrebbero ostacolare l’andamento dei lavori. Gli interventi in corso non riguardano però solo il lato fiume, ma anche sul lato strada, dove si stanno ripulendo le zanelle e le chiaviche di scolo nella zona della fontana della Cova, dove sono stati rilevati intasamenti, che, evidentemente, hanno ostacolato il regolare deflusso delle acque producendo infiltrazioni dannose nel terreno sotto la strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte a Serraglio: divampa il dibattito sulla responsabilità

