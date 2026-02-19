Pomodoro piacentino | la filiera va protetta tutelata e sempre meglio comunicata
Il pomodoro piacentino, conosciuto in tutto il mondo per la sua qualità, rischia di perdere terreno a causa di pratiche di produzione poco sostenibili. La filiera locale ha subito pressioni esterne che hanno complicato il mantenimento degli standard elevati. In particolare, l’uso di pesticidi e metodi non certificati ha suscitato preoccupazioni tra i produttori e i consumatori. Per proteggere questo prodotto simbolo, gli agricoltori chiedono interventi più efficaci e comunicazioni più chiare sulla provenienza. La tutela del pomodoro piacentino resta una priorità per il settore.
A Piacenza Expo in scena Tomato World, la più importante e qualificata mostra-convegno nazionale dedicata al comparto del pomodoro da industria Quello piacentino (e in genere della nostra Regione) è il pomodoro più conosciuto e apprezzato al mondo per qualità e salubrità (lotta integrata e produzione biologico in costante aumento). La sua filiera è stata definita dall’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi «strategica» e per questo «va sostenuta, agevolata essendo un patrimonio non solo economico ma anche etico perché genera reddito e lavoro in sostenibilità, grazie alla professionalità di tutti i suoi addetti, dai produttori, ai trasformatori e che deve avere tutela e parità di garanzie sanitarie verso i prodotti esteri».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Ex Ilva, dall’Ue prestito ponte di 390 milioni: tutelata la filiera dell’acciaioL’Unione Europea ha approvato un prestito ponte di 390 milioni di euro per l’ex Ilva.
Pomodoro, Squeri: «Filiera a rischio, l’Egitto è aggressivo»Il presidente di Squeri dichiara che la produzione di pomodoro da industria italiana è a rischio a causa della concorrenza aggressiva dell’Egitto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pomodoro, Squeri: Filiera a rischio, l’Egitto è aggressivo; Pomodoro da industria, appuntamento a Piacenza; Torna Tomato World a Piacenza Expo, giovedì e venerdì occhi puntati sulla filiera; Pomodoro da industria, Nord in allarme per il 2026.
EGITTO POMODORO Project New Delta: dall’Egitto la minaccia alla filiera italiana del pomodoro da industriaUn nuovo progetto agricolo in Egitto rischia di mettere sotto pressione la filiera italiana del pomodoro da industria ... statoquotidiano.it
Un fiume di pomodoro dall’Egitto mette a rischio la filiera italiana (da 5,5 miliardi)Interrogazione del presidente della Commissione Agricoltura della Camera: import di derivati a +88% in Europa in 6 mesi. Preoccupazione per il progetto Project New Delta condivisa dagli industriali co ... ilsole24ore.com
Un’esplosione di sapori unici! La base croccante e dorata si arricchisce di pomodoro piacentino, mozzarella fori di latte, stracciatella artiginale, gamberi viola crudi, granella di pistacchio, olio al limone. E' la nostra GOLOSA! Perfetta per chi cerca un’esperi facebook