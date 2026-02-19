Pomodoro piacentino | la filiera va protetta tutelata e sempre meglio comunicata

Il pomodoro piacentino, conosciuto in tutto il mondo per la sua qualità, rischia di perdere terreno a causa di pratiche di produzione poco sostenibili. La filiera locale ha subito pressioni esterne che hanno complicato il mantenimento degli standard elevati. In particolare, l’uso di pesticidi e metodi non certificati ha suscitato preoccupazioni tra i produttori e i consumatori. Per proteggere questo prodotto simbolo, gli agricoltori chiedono interventi più efficaci e comunicazioni più chiare sulla provenienza. La tutela del pomodoro piacentino resta una priorità per il settore.

A Piacenza Expo in scena Tomato World, la più importante e qualificata mostra-convegno nazionale dedicata al comparto del pomodoro da industria Quello piacentino (e in genere della nostra Regione) è il pomodoro più conosciuto e apprezzato al mondo per qualità e salubrità (lotta integrata e produzione biologico in costante aumento). La sua filiera è stata definita dall’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi «strategica» e per questo «va sostenuta, agevolata essendo un patrimonio non solo economico ma anche etico perché genera reddito e lavoro in sostenibilità, grazie alla professionalità di tutti i suoi addetti, dai produttori, ai trasformatori e che deve avere tutela e parità di garanzie sanitarie verso i prodotti esteri».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Ex Ilva, dall’Ue prestito ponte di 390 milioni: tutelata la filiera dell’acciaioL’Unione Europea ha approvato un prestito ponte di 390 milioni di euro per l’ex Ilva.

Pomodoro, Squeri: «Filiera a rischio, l’Egitto è aggressivo»Il presidente di Squeri dichiara che la produzione di pomodoro da industria italiana è a rischio a causa della concorrenza aggressiva dell’Egitto.

