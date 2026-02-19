Polisportivo firmato il contratto di concessione tra Comune e privato

Il Comune ha firmato oggi il contratto con una società privata per gestire il Centro Polisportivo “Franzanti”. La decisione arriva dopo mesi di trattative e mira a migliorare le strutture sportive della zona. La società si impegna a ristrutturare gli spazi e a offrire nuovi servizi ai cittadini. L’obiettivo è rendere il centro più accessibile e funzionale, coinvolgendo anche le scuole locali. L’accordo sarà valido per i prossimi dieci anni. La firma si è svolta alla presenza di rappresentanti comunali e imprenditori.

È stato firmato oggi a Palazzo Mercanti il contratto per la riqualificazione e la gestione del Centro Polisportivo “Franzanti”. Alla sottoscrizione dell’atto hanno preso parte la dirigente del Settore Infrastrutture e Smart City Roberta Gadda, che ha proceduto formalmente alla firma per il Comune, il responsabile unico del progetto Enrico Mari, il segretario e direttore generale Luca Canessa e Fabrizio Rampazzo, che ha sottoscritto il contratto in qualità di presidente della società di scopo Aquatonica S.R.L., costituita ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 362023 per la realizzazione e gestione dell’intervento in regime di concessione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

