Polestar | annuncia offensiva gamma con quattro nuove auto in tre anni

Polestar, marchio svedese di auto elettriche, ha deciso di lanciare quattro nuovi modelli nei prossimi tre anni, puntando molto sul segmento dei C-SUV. La casa automobilistica, nata dalla collaborazione tra Volvo e Geely, vuole rafforzare la sua presenza sul mercato con questa strategia. In particolare, si concentrerà su veicoli più spaziosi e adatti alle famiglie, introducendo anche nuove tecnologie. La mossa mira a conquistare una clientela più ampia in un settore in crescita, mentre i primi modelli sono già in fase di sviluppo.

(Adnkronos) – Quattro nuovi modelli nei prossimi, con una importante 'apertura' al segmento dei C-Suv, per la più grande offensiva di prodotto della sua storia: è la mossa con cui Polestar, marchio svedese di auto elettriche premium, nato dalla collaborazione tra Volvo Cars e il gruppo cinese Geely, intende rilanciarsi in un momento difficile per.