Pobega Ridarò al gruppo quanto ho tolto

Tommaso Pobega ha deciso di restituire al gruppo i valori di cui si era privato, dopo aver firmato un nuovo contratto e arrivato in prestito da un'altra squadra. La sua scelta nasce dalla volontà di ritrovare la fiducia e l’unità in squadra, soprattutto ora che si trova in un ambiente diverso. Durante l’allenamento a Bergen, Pobega ha parlato di un “rinnovamento personale” e di voler ricostruire rapporti con i compagni. La sua presenza ora si concentra nel rafforzare il gruppo e migliorare le prestazioni.

Fresco di acquisto e di rinnovo di contratto. Mai etichetta potrebbe essere più azzeccata, nel gelo di Bergen, per dipingere il nuovo status di Tommaso Pobega. Il ragazzo di Trieste recide definitivamente il cordone ombelicale col Milan e diventa a tutti gli effetti un calciatore di proprietà del Bologna, che nel tramutare il prestito in acquisizione del cartellino verserà nelle casse rossonere 7 milioni. "Ringrazio il Bologna per la fiducia – diceva ieri Pobega nella sala stampa del Brann Stadion –. Quando in estate sono tornato ci tenevo molto a restare e adesso questo desiderio si è concretizzato".