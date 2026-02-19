Playoff Europa League il Bologna ipoteca gli ottavi grazie a una zampata di Castro

Il Bologna ha conquistato una vittoria importante in Norvegia, grazie a un gol di Castro nel primo tempo. La squadra di Thiago Motta ha superato il Brann a Bergen, mettendo un passo avanti verso gli ottavi di Europa League. I felsinei hanno dimostrato determinazione e compattezza, controllando bene il match e creando diverse occasioni. Il risultato di 1-0 permette loro di affrontare il ritorno con maggiore sicurezza. La sfida di ritorno si giocherà tra una settimana allo stadio Dall'Ara.

Vittoria di misura del Bologna in Norvegia, nell’andata dei playoff di Europa League: grazie una rete di Castro i felsinei hanno superato il Brann a Bergen e ipotecato gli ottavi. Terreno di gioco dalla complessa lettura, con zolle sparse per tutto il campo a creare problemi alla gestione palla delle due squadre. Al Bologna bastano però nove minuti per trovare la rete del vantaggio, grazie al suggerimento di Cambiaghi per Castro che, defilato sulla sinistra dell’area di rigore, lascia partire il mancino a incrociare sul quale non può nulla Dyngeland. La risposta del Brann arriva al 23', quando sugli sviluppi di corner Myhre devia di testa trovando la risposta in tuffo di Skorupski, il quale deve poi anche deviare il tap-in da sotto misura di Thornsteinsson. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Playoff Europa League, il Bologna ipoteca gli ottavi grazie a una zampata di Castro Europa League,1-0 al Brann. Il Bologna ipoteca gli ottaviIl Bologna ha vinto 1-0 contro il Brann in Norvegia, grazie a un gol di Castro. Europa League: la Roma centra gli ottavi. Il Bologna dovrà passare dai playoffLa Roma ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro il Panathinaikos in Grecia e si è qualificata direttamente agli ottavi di finale di Europa League. Europa League, la gol collection di mercoledì 24 settembre | Giornata 1 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il calendario delle partite di Europa League; Dove vedere Brann-Bologna per i playoff di Europa League in tv e streaming; Europa e Conference League, andata playoff: il Bologna vuole ripartire anche in Europa, trasferta polacca per la Fiorentina; Playoff di Europa League, il pronostico di Brann-Bologna. Playoff. Conference, ora Jagiellonia-Fiorentina. Europa League, Bologna 1-0 in casa del BrannConference. Dopo 45 minuti fermi sul pari Jagiellonia-Fiorentina Primo tempo non emozionante. Con i padroni di casa del Jagiellonia che hanno macinato tantissimo possesso palla, ma senza mai poi diven ... msn.com Brann-Bologna 0-1: Castro decide l'andata dei playoff di Europa LeagueRossoblù corsari in Norvegia, con l'argentino al suo terzo gol consecutivo tra Coppa Italia, campionato ed Uel, primo sigillo europeo per la punta. Sfida giocata in maniera quasi perfetta dagli uomini ... ilrestodelcarlino.it Santiago Castro fa un gol da vero attaccante al Brann, permettendo al Bologna di vincere l’andata dal playoff di Europa League, e difende lo spogliatoio emiliano: https://fanpa.ge/dmspY facebook Brann-Bologna, dove vedere i playoff di Europa League in tv e streaming #SkySport #SkyUEL #EuropaLeague x.com