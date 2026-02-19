Più Irap sul settore energia Solare rivoluzione incentivi
Il governo ha aumentato l’Irap per il settore energia, in particolare per gli impianti fotovoltaici sopra i 20 kilowatt. La decisione deriva dalla volontà di riassegnare le risorse pubbliche e alleggerire le bollette degli utenti. I nuovi incentivi puntano a incentivare la produzione di energia solare, ma alcuni operatori temono un rallentamento negli investimenti. La misura riguarda esclusivamente gli impianti di grandi dimensioni e entrerà in vigore nel prossimo trimestre. La questione divide gli esperti tra sostenitori e critici della manovra.
Introdotti anche interventi sugli impianti fotovoltaici incentivati sopra i 20 kilowatt, con l'obiettivo di liberare risorse e ridurre gli oneri in bolletta. Sono previste due opzioni volontarie: la rimodulazione degli incentivi, con riduzione della tariffa premio al 70% o all'85% per il biennio 2026-2027 in cambio di un prolungamento del periodo di sostegno di tre o sei mesi, oppure l'uscita dal sistema dal 2028 con un indennizzo pari al 90% del valore residuo degli incentivi, a condizione di effettuare il rifacimento integrale dell'impianto raddoppiandone la producibilità. Sul fronte delle coperture, la misura principale è l'aumento di due punti dell'Irap per le imprese energetiche nel 2026-2027, con un gettito stimato in oltre un miliardo complessivo fino al 2028 destinato al taglio degli oneri di sistema. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Decreto bollette, spunta l’aumento Irap di 2 punti percentuali per chi produce energia e gasIl governo ha deciso di aumentare di 2 punti percentuali l’Irap per le aziende che producono energia e gas, per finanziare un taglio degli oneri in bolletta destinato alle piccole e medie imprese.
Sangalli (Confcommercio): "Ridotta la pressione fiscale, ma sull'Irap la rivoluzione è a metà"Secondo Sangalli di Confcommercio, la recente manovra ha contribuito a mantenere i conti pubblici in ordine e ha ridotto la pressione fiscale, in particolare sulle retribuzioni.
