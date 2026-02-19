Più centralità alle Camere con una riforma elettorale

Il 17 febbraio, la Camera ha approvato una riforma del Regolamento, causando un cambiamento importante nel funzionamento delle istituzioni. La decisione, presa con il sostegno di quasi tutti i gruppi, ha visto l’astensione solo dei deputati del Movimento 5 Stelle. La novità più rilevante riguarda un rafforzamento del ruolo delle Camere, che ora avranno più strumenti per intervenire nelle decisioni politiche. La riforma mira a rendere più rapido e trasparente il processo legislativo e ha suscitato molte reazioni tra gli addetti ai lavori.

Nella seduta del 17 febbraio la Camera dei deputati ha approvato con la sola astensione dei 5 Stelle una significativa riforma del Regolamento. Paradossalmente (ma non troppo) il fatto che sia stata approvata a larga maggioranza con la sola astensione dei 5 Stelle è un indizio rilevante del fatto che si tratti di una riforma buona e giusta. Infatti quel processo di tendenziale decadenza che man mano ha fatto perdere centralità al nostro Parlamento è iniziato dal 2013, con l'arrivo di circa un 25% di deputati a 5 Stelle. Là dove sedevano De Gasperi, Aldo Moro, Togliatti, Malagodi, Almirante sono infatti arrivati dal 2013 Di Maio (l'alfiere della Cina), Di Battista (l'alfiere di Hannoun e di Maduro) e la loro compagnia di dilettanti allo sbaraglio che però da subito provavano a sbaragliare il Parlamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

