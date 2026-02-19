Più centralità alle Camere con una riforma elettorale
Il 17 febbraio, la Camera ha approvato una riforma del Regolamento, causando un cambiamento importante nel funzionamento delle istituzioni. La decisione, presa con il sostegno di quasi tutti i gruppi, ha visto l’astensione solo dei deputati del Movimento 5 Stelle. La novità più rilevante riguarda un rafforzamento del ruolo delle Camere, che ora avranno più strumenti per intervenire nelle decisioni politiche. La riforma mira a rendere più rapido e trasparente il processo legislativo e ha suscitato molte reazioni tra gli addetti ai lavori.
Nella seduta del 17 febbraio la Camera dei deputati ha approvato con la sola astensione dei 5 Stelle una significativa riforma del Regolamento. Paradossalmente (ma non troppo) il fatto che sia stata approvata a larga maggioranza con la sola astensione dei 5 Stelle è un indizio rilevante del fatto che si tratti di una riforma buona e giusta. Infatti quel processo di tendenziale decadenza che man mano ha fatto perdere centralità al nostro Parlamento è iniziato dal 2013, con l'arrivo di circa un 25% di deputati a 5 Stelle. Là dove sedevano De Gasperi, Aldo Moro, Togliatti, Malagodi, Almirante sono infatti arrivati dal 2013 Di Maio (l'alfiere della Cina), Di Battista (l'alfiere di Hannoun e di Maduro) e la loro compagnia di dilettanti allo sbaraglio che però da subito provavano a sbaragliare il Parlamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
"Con la riforma la magistratura sarà più debole e più permeabile alle pressioni esterne. Il sorteggio? Rischia di trasformarsi in una lotteria"A Parma nasce un comitato per la difesa della Costituzione e per il No al Referendum del 22-23 marzo.
Leggi anche: Riforma elettorale, FdI vuole una legge compatibile con il premierato: obiettivo evitare governi tecnici (e mettere in difficoltà Schlein)
Il Presidente Americano CACCIATO dalla Casa Bianca
Argomenti discussi: Camera, Fornaro Riforma regolamento prova a ridare centralità al Parlamento; Camera Deputati: nuovo regolamento o altri pateracchi?; Insubria in centro: Giurisprudenza potrebbe trasferirsi in piazza Monte Grappa.
FdI: 'Meloni alle Camere 6 volte in 4 mesi. Polemica strumentale'Lo scontro tra Trump e Zelensky impone chiarimenti immediati da parte di Giorgia Meloni sulla posizione che l'Italia intende tenere sul dossier ucraino. Con questi argomenti, all'indomani delle ... ansa.it
Camerae Sanitatis. Intervista a Daniela Sbrollini (IV): Serve riorganizzazione del Ssn e più centralità per il Ministero della SaluteRiforma della governance, più personale e stipendi adeguati, contrasto all’obesità, riconoscimento dell’attività fisica come farmaco naturale e revisione del Titolo V. Queste alcune delle le ... quotidianosanita.it
Approvata all'unanimità la riforma del Regolamento della Camera, interviene su 73 articoli. Statuto opposizioni, voto a data certa, norme anti-trasformismo. Obiettivo: restituire centralità al Parlamento. Lavorato con spirito costituente per l'interesse generale - @ x.com
CIBENO QUARTIERE - Villa centrale nel cuore del quartiere soggiorno con ampia sala da pranzo cucina abitabile 3 camere da letto matrimoniali 2 bagni ripostiglio garage al piano terra Richiesta € 245.000 Chiamaci allo 059.652789 p facebook